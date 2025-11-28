Депутат Рады Железняк: у Ермака проходят обыски

К главе офиса Владимира Зеленского пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщил политик

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники украинских антикоррупционных ведомств проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - прим. ТАСС) проводят с утра обыски у Андрея Ермака", - указал он.

В свою очередь издание "Украинская правда" опубликовало снимок с места событий, отметив, что обыски проходят в правительственном квартале и что в следственных действиях участвуют около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Комментариев от самого Ермака пока не поступало.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.