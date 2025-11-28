ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ермак подтвердил обыски у себя дома

Глава офиса Владимира Зеленского сообщил, что оказывает полное содействие следователям
Редакция сайта ТАСС
07:48
обновлено 07:52

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак

© Alexey Furman/ Getty Images

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что антикоррупционные органы проводят обыски у него дома, на месте находятся его адвокаты.

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - написал он в своем Telegram-канале.

Ермак не уточнил, где находится он сам. 

