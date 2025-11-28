Статья

Слежка за НАБУ и САП и дело Миндича. У главы офиса Зеленского проходят обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально подтвердили проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале этих ведомств.

Проведение обысков

Первыми об обысках у Ермака сообщили депутат Рады Ярослав Железняк и издание "Украинская правда".

СМИ опубликовало фотографию с места событий, на снимке запечатлены около 10 сотрудников НАБУ и САП, проходящие через блокпост в правительственном квартале Киева.

Следственные действия по месту проживания Ермака и в его рабочем кабинете проходят с раннего утра, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

НАБУ и САП официально подтвердили проведение обысков у Ермака. Подробности ведомства обещали предоставить позднее.

Обыски у главы офиса Зеленского проходят из-за его приказа следить за детективами НАБУ и САП, а также участия в коррупционных схемах, связанных с делом Тимура Миндича. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Заявление Ермака

Ермак в Telegram-канале подтвердил, что антикоррупционные органы проводят обыски у него дома.

По его словам, на месте находятся его адвокаты, он оказывает "полное содействие".

Ермак не уточнил, где находится он сам.

Операция "Мидас" и дело Миндича

