Слежка за НАБУ и САП и дело Миндича. У главы офиса Зеленского проходят обыски
08:41
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально подтвердили проведение обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале этих ведомств.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Проведение обысков
- Первыми об обысках у Ермака сообщили депутат Рады Ярослав Железняк и издание "Украинская правда".
- СМИ опубликовало фотографию с места событий, на снимке запечатлены около 10 сотрудников НАБУ и САП, проходящие через блокпост в правительственном квартале Киева.
- Следственные действия по месту проживания Ермака и в его рабочем кабинете проходят с раннего утра, сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
- НАБУ и САП официально подтвердили проведение обысков у Ермака. Подробности ведомства обещали предоставить позднее.
- Обыски у главы офиса Зеленского проходят из-за его приказа следить за детективами НАБУ и САП, а также участия в коррупционных схемах, связанных с делом Тимура Миндича. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.
Заявление Ермака
- Ермак в Telegram-канале подтвердил, что антикоррупционные органы проводят обыски у него дома.
- По его словам, на месте находятся его адвокаты, он оказывает "полное содействие".
- Ермак не уточнил, где находится он сам.
Операция "Мидас" и дело Миндича
- 10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике.
- Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич.
- У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски.
- По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.
- В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.
- 11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом.
- Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.
- 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба.