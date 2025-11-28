Кошта подтвердил, что в плане по Украине вычеркнуты пункты, касающиеся НАТО и ЕС

Председатель Евросовета также утверждал, что за Украину нельзя принимать решения "о территории или величине вооруженных сил"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что на данный момент в рабочем варианте плана по урегулированию конфликта на Украине вычеркнуты все пункты, затрагивающие ЕС и НАТО.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Что мы знаем по состоянию на 26 ноября, это то, что Соединенные Штаты и украинцы подготовили новый рабочий документ", - сказал он в интервью газете Handelsblatt. "В новом плане все пункты, которые касаются ЕС, вычеркнуты. Все, что затрагивает НАТО, тоже вычеркнуто", - сказал Кошта. Глава Евросовета отметил, что "Соединенные Штаты должны теперь, само собой разумеется, обсудить идеи с Россией".

Кошта также утверждал, что за Украину нельзя принимать решения "о территории или величине вооруженных сил". "То, что мы должны обсуждать, касается европейской безопасности. Для этого нам необходимо провести дискуссии в рамках НАТО - нет причины вести эту дискуссию вне НАТО", - продолжал он. "И есть специфические вопросы для Европейского союза: только ЕС может вести переговоры о санкциях, расширении и замороженных активах, поскольку все это решения ЕС", - заявил Кошта.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено до 22.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о плане Трампа, заявил, что перечень пунктов США по Украине "может быть положен" в основу будущих договоренностей.