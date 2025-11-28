Генсек ООН осудил госпереворот и призвал вернуть порядок в Гвинее-Бисау

Антониу Гутерриш также отметил, что пренебрежение волей народа, мирно проголосовавшего на выборах 23 ноября, представляет собой "недопустимое нарушение демократических принципов"

Редакция сайта ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © AP Photo/ Sergei Grits

ООН, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил госпереворот в Гвинее-Бисау и призвал к немедленному восстановлению конституционного порядка в стране. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен событиями, разворачивающимися в Гвинее-Бисау. Он решительно осуждает государственный переворот, совершенный военными, - говорится в пресс-релизе Дюжаррика. - Генеральный секретарь призывает к немедленному и безусловному восстановлению конституционного порядка, а также к освобождению всех задержанных должностных лиц".

Гутерриш также подчеркнул, что пренебрежение волей народа, мирно проголосовавшего на всеобщих выборах в стране 23 ноября, представляет собой "недопустимое нарушение демократических принципов". Он настоятельно призвал все заинтересованные стороны "проявлять максимальную сдержанность, поддерживать демократические институты и верховенство права". По мнению генсека, споры должны разрешаться "путем мирного и инклюзивного диалога и с помощью законных средств".

26 ноября военные захватили в Гвинее-Бисау власть в результате государственного переворота, сместив президента Сисоку Эмбало. Военные объявили, что приостановили работу всех государственных институтов, а вся полнота власти перешла в руки Высшего военного командования по восстановлению порядка. Его главой назначен генерал-майор Орта Инта-а, который также принял 27 ноября присягу и вступил в должность президента на переходный период Гвинеи-Бисау.

Военные также распорядились прекратить подсчет голосов на состоявшихся президентских и парламентских выборах. Их результаты избирком собирался объявить 28 ноября. Сисоку Эмбало участвовал в президентских выборах, добиваясь переизбрания на второй срок.