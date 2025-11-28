ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Венгерский премьер-министр также заявил о готовности оказывать содействие успешному завершению этого процесса
Редакция сайта ТАСС
10:56
обновлено 11:13
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия готова предоставить площадку для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также

Рост товарооборота и взвешенная позиция по Украине. Путин и Орбан провели встречу

Орбан сказал, что "сегодняшняя встреча дает" ему "возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку" для переговоров по Украине, и заявил о готовности "оказывать содействие успешному завершению этого процесса". 

Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВенгрияОрбан, Виктор