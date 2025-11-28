Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Венгерский премьер-министр также заявил о готовности оказывать содействие успешному завершению этого процесса

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия готова предоставить площадку для проведения мирных переговоров по Украине. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Орбан сказал, что "сегодняшняя встреча дает" ему "возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку" для переговоров по Украине, и заявил о готовности "оказывать содействие успешному завершению этого процесса".