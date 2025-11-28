Орбан: Венгрия не поддалась внешнему давлению и продолжает сотрудничать с РФ

Будапешт реализует суверенный курс внешней политики, отметил венгерский премьер-министр

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия реализует суверенный курс внешней политики и не поддалась давлению извне из-за сотрудничества с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на переговорах в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы реализуем суверенный курс внешней политики. <...> Мы не поддались внешнему давлению и не прекратили взаимодействие [с Россией] ни в одной из важных областей", - сказал он.