Telegraph: обыски у Ермака ослабляют переговорные позиции Украины с Россией

Британская газета отметила, что коррупционный скандал "разрастается как снежный ком"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Обыски в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака ослабляют позиции Украины в переговорах с Россией. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Читайте также

Слежка за НАБУ и САП и дело Миндича. У главы офиса Зеленского проходят обыски

По ее мнению, скандал, "разрастающийся как снежный ком" и возникший на фоне попыток урегулирования конфликта со стороны США, "рискует сорвать переговоры". Издание отметило, что возможное участие Ермака - одного из ключевых переговорщиков с украинской стороны - в коррупционных схемах "ослабляет позицию Киева".

По информации газеты Financial Times, обыски у Ермака проходят в рамках операции "Мидас" по раскрытию крупных злоупотреблений в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого уже отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" ранее прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.