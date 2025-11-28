В ЕК не ответили, как обыски у Ермака влияют на желание направлять деньги Киеву

Антикоррупционные органы делают свою работу, подчеркнула глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью

© AP Photo/ Omar Havana

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Обыски в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака показывают, что антикоррупционные органы делают свою работу, Еврокомиссия (ЕК) относится к ней с уважением.

Об этом заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия понимает, что идет расследование, и мы с большим уважением относимся к этому расследованию. Это показывает, что антикоррупционные органы делают свою работу", - сказала Пинью, отказавшись комментировать, как влияют эти обыски на желание ЕС предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине.