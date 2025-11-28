Журналистка Соколова: записи НАБУ скоро подтвердят участие Ермака в деле Миндича

Эти пленки вскоре будут опубликованы, сообщила Янина Соколова

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вскоре опубликует новые записи "пленок Миндича" с доказательством участия главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в масштабных коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщила украинская журналистка Янина Соколова (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"По информации моих источников, вскоре будут опубликованы пленки, где подтверждено участие Ермака в схемах "Миндичгейта" (название коррупционного скандала в украинских СМИ - прим. ТАСС)", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).