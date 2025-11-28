Партия Порошенко потребовала созвать заседание Рады на фоне ситуации с Ермаком

Члены партии полагают, что Украина столкнулась с такими же рисками, какие были в феврале 2022 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" на фоне скандала с обысками у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака выступила за немедленный созыв заседания Верховной рады.

"Требуем немедленного созыва заседания Верховной рады <...> Пора вернуть парламенту субъектность и его конституционную роль", - говорится в заявлении политсилы в Telegram-канале. Члены партии полагают, что Украина столкнулась с такими же рисками, какие были в феврале 2022 года.

В свете ситуации с обысками у главы офиса Зеленского "Европейская солидарность" повторила свой призыв сменить руководство и очистить состав возглавляемой Ермаком делегации на переговорах по урегулированию. Политсила потребовала восстановить на Украине действие конституции, предусматривающей парламентско-президентскую модель, которая означает создание новой коалиции и правительства национального спасения. Именно это, как и ситуация на фронте и дипломатическом треке, должно стать темой встречи лидеров фракций с Зеленским, отмечает партия.

Политсила Порошенко выдвинула предложения и по бюджету на 2026 год - накануне в повестку Рады на 2 декабря внесли проект, хотя фракция правящей партии "Слуга народа" пока не смогла собрать достаточно голосов для его принятия. "Европейская солидарность" считает, что бюджет должно переписать правительство национального спасения, выбросив из него схемы бизнесмена Тимура Миндича, направив дополнительные средства на оборону.