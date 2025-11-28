Премьер-министром Гвинеи-Бисау стал Илидиу Виейра Те

В предыдущем правительстве политик занимал пост министра финансов

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Новым премьер-министром Гвинеи-Бисау стал Илидиу Виейра Те, в предыдущем правительстве он занимал пост министра финансов. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Соответствующий указ о назначении главы правительства подписал президент на переходный период Гвинеи-Бисау Орта Инта-а, отмечает она.

26 ноября военные захватили в Гвинее-Бисау власть в результате государственного переворота, сместив президента республики Умару Сисоку Эмбало. Военные объявили, что приостановили работу всех государственных институтов, а вся полнота власти перешла в руки Высшего военного командования по восстановлению порядка. Его главой назначен генерал-майор Орта Инта-а, который также принял 27 ноября присягу и вступил в должность президента на переходный период Гвинеи-Бисау.

Военные также распорядились прекратить подсчет голосов на состоявшихся президентских и парламентских выборах. Их результаты избирком собирался объявить 28 ноября. Сисоку Эмбало участвовал в президентских выборах, добиваясь переизбрания на второй срок. В ночь на пятницу военные освободили Сисоку Эмбало и дали ему возможность покинуть страну. Сейчас он находится в Сенегале.