В Раде предсказали отставку Кулебы

Депутат Ярослав Железняк внес проект постановления об увольнении министра развития общин и территорий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предсказал увольнение вице-премьера - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале парламентария.

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

"Алексей Кулеба тоже на выход", - написал Железняк, намекнув на отправленного в пятницу в отставку главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

19 ноября Железняк внес в Раду проект постановления об увольнении Кулебы в связи с коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны бывшие и действующие члены кабмина. Депутат со ссылкой на свои источники сообщал, что Кулеба может стать следующим фигурантом коррупционного дела и что его отставка уже согласована, однако пока вице-премьеру якобы давали возможность написать заявление по собственному желанию.