Туск назвал фатальной комбинацией отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным

Премьер-министр Польши также упомянул хаос в переговорах по плану спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Польши Дональд Туск © Chancellery of the Prime Minister of Poland via AP

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "фатальной комбинацией" политический кризис в Киеве, вызванный отставкой главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, а также переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина в Кремле.

Читайте также

От доверенного лица до фигуранта "Миндичгейта". Что известно об Андрее Ермаке

"[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан навещает [президента РФ Владимира] Путина, [президент Польши Кароль] Навроцкий - Орбана. Хаос в переговорах по плану [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация", - написал Туск в X.

Орбан прибыл в Москву утром 28 ноября, его переговоры в Кремле с российским лидером продолжались около четырех часов.

Вечером того же дня Зеленский объявил об отставке Ермака, ранее стало известно об обысках у него дома.