Экс-депутат Рады: увольнение Ермака положит конец монополии власти на Украине

По словам Спиридона Килинкарова, теперь решения Зеленского будут саботировать на всех уровнях

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Увольнение главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака положит конец монополии власти на Украине, поскольку теперь решения Зеленского будут саботировать на всех уровнях. Таким мнением поделился с ТАСС экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

"Последнее, что мог сделать Зеленский, - это уволить Ермака. Он это сделал, и это конец монополии власти. Ценность Ермака для Зеленского была в том, что самодур Зеленский решения принимал, а Ермак воплощал их в жизнь посредством телефонного права. Теперь решения самодура будут саботировать на всех уровнях власти", - пояснил он.

Килинкаров также предположил, что в отличие от многих уличенных в коррупции украинских политиков, Ермак вряд ли покинет страну. "Ермак никуда не поедет, довести в судебном порядке его вину будет очень сложно, вы не увидите его подписи ни на одном документе", - сказал он.

В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента была заблокирована, ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака, который может быть причастен к коррупционным схемам. Как сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), увольнения Ермака, в частности, потребовали от Зеленского руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако Зеленский ранее отказался уволить Ермака и даже назначил его главой украинской делегации на переговорах по урегулированию украинского кризиса.