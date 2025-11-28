Guardian: Зеленский за счет отставки Ермака хочет замять коррупционный скандал

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский за счет быстрой отставки главы своего офиса Андрея Ермака хочет как можно скорее потушить коррупционный скандал в верхних эшелонах власти на Украине. Об этом говорится в британской газете The Guardian.

"Отставка Ермака всего через несколько часов после обыска его дома антикоррупционными органами является явной попыткой оставить позади" скандал, который "возник в самый неподходящий момент для Украины" на фоне наращивания темпов наступления ВС РФ и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, говорится в статье. Издание подчеркнуло, уход Ермака - это "очень важное событие для Зеленского и Украины".

В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.