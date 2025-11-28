Партия "Слуга народа" одобрила решение отставку Ермака

Глава фракции Давид Арахамия рассказал об этом в Telegram-канале

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Решение Владимира Зеленского подписать заявление об отставке руководителя своего офиса Андрея Ермака поддержали в правящей партии "Слуга народа". Об этом заявил глава ее фракции в Верховной раде Давид Арахамия.

"Мы как команда <...> поддерживаем решение Владимира Зеленского", - написал он в Telegram-канале.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента была заблокирована, ряд депутатов, в том числе от "Слуги народа", требовали отставки Ермака, который может быть причастен к коррупционным схемам. Как сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), увольнения Ермака, в частности, требовали от Зеленского руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Арахамия и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Тогда Зеленский отказался это сделать. Однако 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский подписал заявление о его отставке.