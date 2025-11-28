Рубио: США приостановили выдачу виз гражданам Афганистана

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Власти США приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Афганистана. Об этом в X сообщил госсекретарь Марко Рубио.

"Государственный департамент президента [США Дональда] Трампа приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам. Для Соединенных Штатов нет более важной задачи, чем защита нашей страны и народа", - указал он.

Ранее Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) временно прекратила рассмотрение прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища. Как заявил Трамп, его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и остановит на неопределенный срок прием и размещение людей из стран третьего мира.

26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии США около сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет примерно 300 м. Нападавший и два гвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема союзников после вывода американских войск из страны.