В США приостановили рассмотрение просьб о предоставлении убежища иностранцам

Глава Службы гражданства и иммиграции страны Джозеф Эдлоу заявил, что подобные решения не будут принимать, пока каждый приезжий гарантированно не "пройдет максимально тщательную процедуру проверки и отбора"

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) временно приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища. Об этом заявил глава ведомства Джозеф Эдлоу.

"USCIS приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не сможем гарантировать, что каждый иностранец пройдет максимально тщательную процедуру проверки и отбора. Безопасность американского народа всегда стоит на первом месте", - написал он в X.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и приостановит на неопределенный срок иммиграцию людей из стран третьего мира.

В среду 26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения, позже одна из военнослужащих умерла от полученных травм. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.