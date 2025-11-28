Трамп заявил, что США начнут выдворять прибывших в страну просителей убежища

О гражданах каких стран идет речь, президент США не уточнил

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища.

Читайте также

У Белого дома стреляли в нацгвардейцев. Что известно о ЧП в Вашингтоне

Его попросили прокомментировать информацию о том, что стрелявший по патрулю Нацгвардии выходец из Афганистана ранее подавал прошение о предоставлении убежища и оно было одобрено. "Когда речь идет о просителях убежища, когда они прилетают, их очень трудно выдворить. Независимо от того, как вы хотите это сделать, выдворить их очень трудно. Но теперь мы собираемся выдворить их всех", - сказал американский лидер, не уточнив, о гражданах каких стран идет речь.

26 ноября днем мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м.

Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.