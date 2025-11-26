Трамп: стрелявший в бойцов Нацгвардии США в Вашингтоне тяжело ранен

Президент Соединенных Штатов назвал преступника "животным" и пообещал, что он понесет суровое наказание

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что человек, который стрелял в двух бойцов Национальной гвардии США в Вашингтоне, сам получил ранение и позднее понесет суровое наказание.

Американский лидер в Truth Social назвал стрелявшего "животным". Трамп отметил, что преступник "также тяжело ранен, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену". Президент также отметил, что упомянутые бойцы Нацгвардии находятся в больнице в тяжелом состоянии.