NY Post: Ермак после отставки заявил о желании отправиться на фронт

Свою инициативу он объяснил тем, что не хочет "создавать проблемы" Зеленскому

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак спустя несколько часов после отставки заявил о намерении отправиться на фронт.

"Я поеду на фронт и готов к любым репрессиям", - сообщил Ермак в письме для New York Post. Он объяснил, что не хочет "создавать проблем Зеленскому", поэтому принял такое решение. Экс-глава офиса Зеленского не уточнил, когда и как намерен прибыть на передовую, отмечает газета.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского. 28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.