Bloomberg: уход Ермака выявил трения Зеленского с антикоррупционными органами

Скандал вызвал волну общественного негодования в адрес Зеленского, отмечает издание

Андрей Ермак, Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба © Brendan Smialowski/ Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака указала на наличие напряженности в отношениях между антикоррупционными органами Украины и ближайшим окружением Зеленского. Об этом написало агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что коррупционный скандал на Украине привел не только к отставке двух министров, но и вызвал "волну общественного негодования" в адрес Зеленского. В 2019 году он обещал искоренить коррупцию, напоминает Bloomberg, добавляя, что последние события заставили иностранных союзников и оппонентов Зеленского внутри страны задуматься о том, насколько серьезно он работал над выполнением своего предвыборного обещания.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Вечером Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.