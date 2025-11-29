Украинский депутат Железняк: Рада поможет очистить власть от влияния Ермака

В квартире экс-главы офиса Владимира Зеленского прошли обыски, после чего он написал заявление об отставке и был уволен с должности

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Украинскую политическую систему необходимо очистить от влияния экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, и депутаты Рады помогут в этом деле. Такое мнение выразил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

"Совершенно безразлично, куда дальше пойдет Али-Баба (Ермак - прим. ТАСС). Главное, чтобы он понес юридическую ответственность за коррупцию, чтобы был максимально далеко от правительственного квартала и чтобы мы не забыли и быстро почистили систему от его 40 разбойников", - написал депутат в своем Telegram-канале.

"С последним, как и с Тимуром и его командой, мы точно поможем", - иронично подчеркнул парламентарий, намекая на обвиненного в коррупции бизнесмена Тимура Миндича, которого за глаза называют "кошельком Зеленского".

Накануне в квартире Ермака прошли обыски, после чего он написал заявление об отставке и был уволен с должности.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а некоторые депутаты, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки Ермака.