Орбан заявил, что время в украинском конфликте на стороне России

Пора отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза, отметил венгерский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Время в украинском конфликте находится на стороне России. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, указав при этом на необходимость скорейшего начала российско-европейских переговоров на высоком уровне.

"Пора отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза. Отрезвляющая реальность изложена в американском мирном плане из 28 пунктов. Вот его ключевые моменты: во-первых, время играет на руку России, а не Украины, а это значит, что чем дольше будет затягиваться [наступление] мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет", - заявил Орбан в интервью газете Welt am Sonntag. Этого, по мнению политика, можно было бы избежать, "только если бы НАТО отправило на фронт сухопутные войска, что напрямую привело бы к следующей большой европейской войне".

"Во-вторых, Россия будет реинтегрирована в мировую экономику в соответствии с американскими принципами: санкции будут постепенно сняты, замороженные активы будут использованы для создания американо-российских инвестиционных фондов, и бизнес возобновится", - подчеркнул венгерский премьер. В-третьих, как отметил он, миф о том, что европейцы финансируют конфликт за счет российских денег, развеян. "Мы должны признать перед нашими гражданами, что каждый евро, потраченный нами до сих пор, и каждый евро, который мы потратим в будущем на поддержку Украины, полностью, на 100% оплачен народами Европы", - констатировал Орбан.

"Все эти пункты свидетельствуют о необходимости немедленного начала европейско-российских переговоров на высоком уровне", - утверждал он. В среднесрочной перспективе, по словам премьера Венгрии, российские ресурсы должны быть реинтегрированы в европейскую экономику. "В долгосрочной перспективе военный потенциал Европы должен быть укреплен до такой степени, чтобы она могла защитить себя от любого противника в обычной войне. Кроме того, чтобы наращивание вооружений оставалось в разумных пределах, необходимо заключить с Россией соглашение о контроле над вооружениями", - заключил Орбан.

28 ноября президент России Владимир Путин и Орбан провели переговоры в Москве. Прошедшая в Кремле встреча Путина как президента и Орбана как премьера стала 13-й для руководителей двух стран и 3-й с начала СВО. Кроме того, Путин и Орбан активно поддерживают телефонный контакт.