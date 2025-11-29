RFI: Гвинея-Бисау возвращается к повседневной жизни после госпереворота

Нормализация происходит на фоне почти полного паралича работы государственных учреждений, так как военные приостановили деятельность всех государственных структур

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Жизнь в городе Бисау входит в нормальное русло после совершенного в стране 26 ноября государственного переворота и захвата военными всей полноты власти. Об этом сообщила радиостанция RFI, добавляя, что нормализация происходит на фоне почти полного паралича работы государственных учреждений, так как военные приостановили деятельность всех государственных структур.

Как отмечается, после почти трехдневного перерыва в центральных кварталах Бисау вновь заработали кафе и рестораны, открылись центральный рынок и многочисленные магазины. По распоряжению военных властей возобновлена работа промышленных предприятий, которая была остановлена в момент переворота. Возобновлены занятия в школах и вузах. В целом ситуация в столице вернулась в повседневное русло, хотя количество людей на улицах города сократилось, так как многие еще опасаются выходить из дома.

Посольства зарубежных стран, расположенные в Бисау, работают в штатном режиме.

Призывы оппозиции к населению начать массовые акции протеста не были услышаны. С момента переворота не поступило ни одного сообщения о массовых выступлениях против захвативших власть военных.

Первым признаком того, что путчисты контролируют ситуацию в стране, стало открытие внешних границ Гвинеи-Бисау спустя 24 часа после переворота. Отменен и комендантский час, который просуществовал менее трех суток. Однако ограничения на работу ряда СМИ сохраняются. Мобильная связь в столице действует, часть ограничений на доступ в социальные сети, введенных 26 ноября, снята, жалобы на блокировку в последние 24 часа от пользователей не поступали.

Консолидация власти военными

Военным, совершившим переворот, удается быстро консолидировать в своих руках власть, отмечает южноафриканская медиагруппа SABC. Спустя менее суток после смещения и ареста президента республики Умару Сисоку Эмбало генерал-майор Орта Инта-а вступил в должность президента Гвинеи-Бисау на переходный период. Он также возглавил Высшее военное командование по восстановлению порядка, которое взяло на себя всю полноту власти в стране.

28 ноября Инта-а своим указом назначил нового премьер-министра Гвинеи-Бисау. Им стал Илидиу Виейра Те, который в предыдущем правительстве занимал пост министра финансов.

После консультаций с представителями ключевой региональной организации - Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) - военные дали согласие на выезд из страны Сисоку Эмбало, который удерживался ими в здании Генштаба армии. Он был вывезен в ночь на 28 ноября из Бисау в соседний Сенегал самолетом, предоставленным сенегальским правительством. Одновременно военные дали согласие на сотрудничество с созданной ECOWAS посреднической комиссией для ведения консультаций с новым руководством Гвинеи-Бисау. В нее вошли президенты Кабо-Верде, Сенегала, Сьерра-Леоне и Того.

Определяя повестку дня возможных переговоров с ECOWAS, Инта-а уже объявил, что переходный период в Гвинее-Бисау продлится один год.

Бескровный переворот

Согласно предварительной информации, переворот прошел бескровно, жертв не было, хотя вокруг президентского дворца в течение часа 26 ноября велась интенсивная стрельба. Никакого массового движения уличного сопротивления путчистам пока не возникло. В Бисау на основных магистралях и главных перекрестках еще действуют блокпосты и видны усиленные армейские наряды. Их особенно много около президентского дворца, который находится в административном квартале столицы.

По данным SABC, переворот в Гвинее-Бисау был организован группой офицеров из вооруженных сил, в частности, из структур, близких к президентскому аппарату и штабу армии. Ключевую роль в нем сыграли офицеры из президентской военной канцелярии, которые отвечали за личную охрану президента. В их подчинении также находились ключевые столичные объекты.

Переворот не стал полномасштабной операцией всей армии, а был проведен небольшой группой военных, которые опирались в первую очередь на подразделения национальной гвардии. Именно нацгвардейцы захватили президентский дворец и арестовали Сисоку Эмбало в его рабочем кабинете.

Инта-а на момент переворота уже два года возглавлял Генеральный штаб армии. До этого он командовал Национальной гвардией.

Заговор военных с целью смещения президента вошел в финальную фазу во время зарубежной поездки Сисоку Эмбало в Чад и Мали. Еще 25 ноября, находясь в малийской столице Бамако, Сисоку Эмбало заявил, что в Гвинее-Бисау начались беспорядки, которые были пресечены властями. При этом он назвал Инта-а организатором беспорядков. Сисоку Эмбало тогда сказал, что правительство сохраняет полный контроль над ситуацией в стране, а он вернется в Гвинею-Бисау 26 ноября. Вместе с Эмбало в тот день были арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил, его заместитель, а также министр внутренних дел и общественного порядка Гвинеи-Бисау.

Вопрос о выборах

Одним из первых решений военных после захвата власти стало прекращение подсчета голосов на состоявшихся в стране 23 ноября президентских и парламентских выборах. Одновременно с захватом президентского дворца путчисты вошли в здание Национальной избирательной комиссии и арестовали ее членов.

Избирком планировал объявить 28 ноября предварительные результаты выборов, в которых участвовали 12 кандидатов, включая Сисоку Эмбало. Он добивался переизбрания на второй срок.

Арестованный, но сумевший бежать из заключения лидер оппозиции Фернандо Диаш утверждает, что победил на выборах главы государства, и сейчас требует от военных передать ему власть. В свою очередь, окружение Сисоку Эмбало называет его в качестве победителя.

Африканский союз, ECOWAS и лидеры ряда стран континента настаивают на продолжении подсчета голосов и объявлении результатов выборов. Пока военные не ответили на эти требования.

С момента обретения независимости в 1974 году в Гвинее-Бисау произошли шесть удачных государственных переворотов и еще около десятка неудачных. Всего в Африке за последние 10 лет произошло как минимум десять государственных переворотов, которые завершились захватом власти путчистами.