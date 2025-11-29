В Таиланде после наводнения спасли более 1,8 тыс. иностранных туристов

По словам министра туризма и спорта королевства Аттхакона Сирилаттхайакона, транспортные сети практически полностью восстановлены

Редакция сайта ТАСС

© Sirachai Arunrugstichai/ Getty Images

БАНГКОК, 29 ноября. /ТАСС/. В затронутых сильным наводнением районах на юге Таиланда более 1,8 тыс. иностранных туристов спасены и получили помощь. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как заявил министр туризма и спорта королевства Аттхакон Сирилаттхайакон, новых сообщений о туристах, заблокированных в затопленных районах на юге страны, не поступало, а транспортные сети практически полностью восстановлены.

Число жертв последствий наводнения в южных провинциях Таиланда достигло 162. Больше всего пострадала провинция Сонгкхла и ее самый крупный город Хатъяй с населением около 160 тыс. человек. Южные провинции Таиланда, граничащие с Малайзией, не являются популярным среди россиян туристическим направлением.

ТАСС ранее стало известно, что россиянин Евгений Зарецкий оказался заблокирован в течение пяти дней в гостинице города Хатъяй. По его словам, вместе с ним в отеле находились порядка 40-50 человек, в основном граждане Малайзии и Китая. Генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов 28 ноября сообщил, что россиянин был эвакуирован из зоны стихийного бедствия. В генконсульство обращений от граждан РФ в связи с наводнением не поступало.