NYT: Ермак раздражал администрацию Трампа

Экс-руководитель офиса Владимира Зеленского также вызывал недовольство администрации бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вызывал недовольство американской администрации как при нынешнем президенте США Дональде Трампе, так и при его предшественнике Джо Байдене. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам неназванных дипломатов, Ермак "раздражал чиновников в администрациях и Трампа, и Байдена".

В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов устроили обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.