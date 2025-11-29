Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - написал американский лидер.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики. В четверг Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробностей о возможных военных операциях.