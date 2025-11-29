Corriere della Sera: Зеленский не принимал никаких решений без Ермака

Источники газеты сообщили, что Параллельное правительство Андрея Ермака скорее напоминало криминальную систему

РИМ, 29 ноября. /ТАСС/. Андрей Ермак руководил параллельным правительством Украины, и Владимир Зеленский не принимал никаких решений без него. Как пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на украинские судебные источники, это теневое правительство напоминало криминальную систему.

"Параллельное правительство Ермака, по мнению украинских судей, скорее напоминало криминальную систему. Его лидером был еще один близкий друг и бывший деловой партнер Зеленского - Тимур Миндич, "человек с золотым унитазом", олигарх, которого вовремя предупредили об антикоррупционном расследовании, и он тут же скрылся за границей. Эта система позволила всему клану в то время, как половина страны осталась без электричества, получить прибыль в размере €86 млн от поставок электроэнергии и газа", - пишет газета.

Издание отмечает, что Ермак, возглавлявший офис Зеленского, обладал неограниченной властью и влиянием, что позволяло ему расправляться с потенциальными политическими соперниками и Зеленского, и его самого: от Михаила Федорова, министра, обеспечивавшего прозрачность при покупке БПЛА, и Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел с начала чрезвычайного положения, до Валерия Залужного - крайне популярного генерала, уволенного в 2024 году и отправленного послом в Лондон. Все они так или иначе были отстранены от власти и удалены от переговорного процесса, пишет газета.

Многие на Украине задаются вопросом, какое будущее у Украины без такой ключевой фигуры, как Ермак, который "держал все досье в своих руках", отмечает издание.