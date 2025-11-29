Орбан отметил разные подходы Путина и Трампа к международным переговорам

Премьер-министр Венгрии отметил, что президент РФ на встрече в Кремле 28 ноября "досконально знал каждое досье" по всем вопросам повестки дня, тогда как американский лидер 7 ноября в Вашингтоне концентрировался "на стратегических вопросах

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание на различные подходы президентов России и США к ведению международных переговоров. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Путиным 28 ноября в Москве, а с Дональдом Трампом беседовал 7 ноября во время визита в Вашингтон.

Орбан рассказал о своей поездке в столицу РФ на собрании активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", состоявшемся в городе Ньиредьхаза на северо-востоке страны. Охарактеризовав Путина как "бывшего первоклассного сотрудника КГБ", он отметил, что российский лидер был отлично подготовлен к переговорам в Кремле и "досконально знал каждое досье" по всем вопросам, стоявшим на повестке дня.

В то же время Орбан считает, что Трамп совершенно иначе подходит к международным переговорам и концентрирует внимание не на деталях, а "на стратегических вопросах". Выступление премьера перед активистами ФИДЕС транслировалось на его YouTube-канале.

Орбан подтвердил, что главной целью его визита в Москву было обсуждение дальнейших поставок российских энергоносителей. Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из России по трубопроводу "Дружба", а газа - по "Турецкому потоку". Как сообщал глава МИД Петер Сийярто, в 2025 году в Венгрию из РФ поступило 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд кубометров природного газа.