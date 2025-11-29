Политик в Гвинее-Бисау заявил о возможности силового ответа пришедшим к власти военным

Фернанду Диаш да Кошта потребовал "немедленного освобождения" Домингуша Перейры - лидера старейшей в стране Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 29 ноября. /ТАСС/. Фернанду Диаш да Кошта, один из кандидатов на президентских выборах 23 ноября в Гвинее-Бисау, заявил пришедшим к власти военным о возможности силового ответа на переворот. Он потребовал "немедленного освобождения" Домингуша Перейры - лидера старейшей в стране Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК), а также других ее активистов и членов его предвыборного штаба, задержанных 26 ноября в день переворота и накануне обнародования итогов голосования.

Читайте также

Регион с высокой степенью нестабильности. Как проходили военные перевороты в Гвинее-Бисау

"Если их не освободят, я и моя команда будем вынуждены пойти по тому пути, по которому нас хотят направить заговорщики, мы готовы идти до конца, - цитирует газета Democrata видеообращение политика, распространенное утром 29 ноября. - Мы - победители президентских выборов. Нет никаких оснований для заключения Домингуша Перейры в тюрьму, тем более что он не является кандидатом. Это был сфабрикованный переворот, основанный на лжи, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось".

На этом фоне радиостанция RFI сообщила о захвате вооруженными людьми в Бисау офисов нескольких политических партий, в том числе ПАИГК и Партии за социальное обновление да Кошты. Нападавшие выгнали сотрудников учреждений, устроили там погром.

23 ноября в Гвинее-Бисау состоялись президентские и парламентские выборы. 26 ноября, еще до объявления их результатов, военные захватили в Гвинее-Бисау власть в результате государственного переворота, сместив президента Сисоку Эмбало. Военные объявили, что приостановили работу всех государственных институтов, а вся полнота власти перешла в руки Высшего военного командования по восстановлению порядка. Его главой назначен генерал-майор Орта Инта-а, который 27 ноября вступил в должность президента на переходный период Гвинеи-Бисау.

Военные также распорядились прекратить подсчет голосов, поданных на выборах. Они арестовали несколько политиков, в том числе Перейру, чья кандидатура была снята еще до выборов.