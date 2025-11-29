Орбан проинформировал Вучича о переговорах с Путиным

Венгерский премьер заверил Белград в поддержке энергетической стабильности Сербии

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал сербского лидера Александара Вучича о состоявшихся переговорах с президентом России Владимиром Путиным и заверил Белград в поддержке энергетической стабильности страны.

"С премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном я поговорил по телефону, продолжив содержательный диалог, который мы вели позавчера в Суботице. Как он и обещал, он проинформировал меня о своей вчерашней встрече в Москве. И при этом подчеркнул, что Венгрия окажет помощь в обеспечении энергетической стабильности Сербии", - отметил Вучич в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Добрососедские отношения между Сербией и Венгрией имеют большое значение для обеих стран и народов. Я готов и дальше вносить максимальный вклад в наше дружеское сотрудничество", - указал он.

Накануне президент России и премьер Венгрии провели встречу в Москве. С российской стороны в беседе участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков. По словам Лаврова, разговор получился очень позитивным. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, также присутствовавший на переговорах, сообщил, что Будапешт достиг главной цели - "получить гарантии своей энергетической безопасности".

Сийярто также провел в Белграде переговоры с главой сербского Минэнерго Дубравкой Джедович-Ханданович. По итогам встречи он сообщил, что венгерская компания MOL в 2025 году удвоила объем поставок нефтепродуктов в Сербию на фоне американских ограничений против компании NIS, и выразил готовность увеличить экспорт в 2,5 раза. Сийярто также подчеркнул, что ускоренное строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией стало критически важным, чтобы Белград мог получать сырье по трубопроводу "Дружба".

Джедович-Ханданович, в свою очередь, напомнила в пятницу, что НПЗ Панчево, принадлежащий NIS, будет оставаться в режиме ограниченной работы как минимум до 2 декабря, пока Белград ожидает решение американского Минфина о возможной приостановке санкций против компании. В тот же день депутаты Скупщины Сербии обсуждали пакет документов, среди которых поправки к бюджету на 2026 год. Они предусматривают 1,4 млрд евро на обеспечение энергетической устойчивости, включая сценарий, при котором государству придется взять контроль над NIS.

Президент Сербии Александар Вучич 25 ноября заявил, что правительство поддержало его инициативу обратиться к Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с предложением дать российским акционерам NIS 50 дней на поиск покупателя контрольного пакета. Если за это время сделка не будет заключена, государство намерено сначала ввести собственное управление в компании, а затем компенсировать российской стороне стоимость доли "по максимально возможной цене".