Депутат Рады Дубинский: дни Зеленского сочтены

Владимир Зеленский больше ничем не управляет после отправки руководителя его офиса Андрея Ермака в отставку, отметил депутат

Редакция сайта ТАСС

Депутат Верховной рады Александр Дубинский © Pavlo Gonchar/ SOPA Images/ ZUMA Wire via Reuters Connect

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский больше ничем не управляет после отправки руководителя его офиса Андрея Ермака в отставку, его дни сочтены. Такое мнение выразил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

"Главная проблема Зеленского сейчас в том, что он больше ничем не управляет. <...> Его дни сочтены", - написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский не смог защитить своего главного соратника от антикоррупционных органов, следовательно, и других не в силах защищать, отметил депутат. "А это и есть ключевой признак и условие сохранения власти - способность защитить", - подчеркнул Дубинский.

По его словам, Зеленский - "призрак" на Банковой (на этой улице в Киеве расположен его офис) после обысков у Ермака.