NY Post: более 5 тыс. въехавших в США афганцев вызывали у Вашингтона опасения

Из 6 868 прибывших в Соединенные Штаты с 2021 года граждан Афганистана 5 005 были классифицированы как представляющие потенциальную угрозу нацбезопасности, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Более 5 тыс. граждан Афганистана, прибывших в США после вывода американских военнослужащих из страны в 2021 году, могли, по мнению Вашингтона, представлять угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета New York Post, в распоряжении которой оказалась статистика Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Читайте также

От сотрудничества с ЦРУ до смертной казни: кто устроил стрельбу в Вашингтоне

По сведениям издания, досье 6 868 прибывших в США афганцев вызывали обеспокоенность американских властей. 5 005 из них были классифицированы как представляющие потенциальную угрозу национальной безопасности, 956 - угрозу в сфере общественной безопасности, 876 могли быть причастны к мошенничеству. Впоследствии правоохранительные органы США сняли подозрения с большинства из них, отмечает газета. Тем не менее по состоянию на сентябрь 885 человек все еще числились в категории лиц, которые могут угрожать национальной безопасности США.

В связи с выводом американских войск из Афганистана в Соединенные Штаты по специальной программе прибыли более 70 тыс. граждан Афганистана, напоминает газета. "По данным ФБР, срочная эвакуация афганцев оказалась важнее проведения стандартных [проверочных] процедур, чтобы установить, представляют ли угрозу национальной безопасности США лица, намеревающиеся туда направиться", - цитирует New York Post доклад генерального инспектора МВБ.

26 ноября гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.

После нападения на нацгвардейцев в Вашингтоне в США приостановили выдачу виз гражданам Афганистана, а также временно прекратили рассмотрение прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища.