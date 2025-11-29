Куба осудила заявление США о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья назвал это решение "агрессивным актом, на который ни одно государство не имеет полномочий за пределами своих национальных границ"

ГАВАНА, 30 ноября. /ТАСС/. Куба осуждает заявление правительства США о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и призывает международное сообщество также осудить эту "прелюдию к незаконному нападению" на Боливарианскую республику. Об этом заявил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

"Мы осуждаем заявление правительства США о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой", - написал министр в X. Он назвал это решение "агрессивным актом, на который ни одно государство не имеет полномочий за пределами своих национальных границ и который должен вызвать самое решительное осуждение со стороны международного сообщества".

Родригес Паррилья также подчеркнул, что заявление, сделанное президентом США Дональдом Трампом, о закрытии воздушного пространства Венесуэлы "представляет собой весьма серьезную угрозу международному праву и ведет к эскалации военной агрессии и психологической войны против народа и правительства Венесуэлы". Такие действия "могут иметь непредсказуемые последствия для мира, безопасности и стабильности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", отметил глава МИД Кубы.

"Мы призываем международное сообщество и народы мира осудить прелюдию к незаконному нападению", - подчеркнул он.