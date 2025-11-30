МИД Ирана назвал произволом заявление Трампа о закрытии неба над Венесуэлой

Представитель ведомства Эсмаил Багаи предупредил об опасных последствиях таких мер для верховенства права, международного мира и безопасности

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой является произволом и беспрецедентной угрозой международной авиационной безопасности. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Эсмаил Багаи, официальный представитель министерства иностранных дел, расценил действия президента США, объявившего о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, как грубое нарушение основополагающих норм и правил международного права, включая правила международного воздушного транспорта, и осудил их. Представитель МИД назвал эти действия США <...> произволом и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Багаи отметил, что этот шаг американского лидера является "продолжением провокационных и незаконных действий страны, направленных против национального суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы", и предупредил об опасных последствиях таких мер для верховенства права, международного мира и безопасности.

Трамп сообщил ранее в Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. По его словам, все "авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми" должны считать "воздушное пространство над [Венесуэлой] и вокруг Венесуэлы полностью закрытым".

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. Трамп заявлял, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не приводил подробностей о возможных военных операциях.