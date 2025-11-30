WP: конгрессмены хотят расследовать удар ВС США по судну в Карибском море

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Комитеты по делам вооруженных сил в Сенате и Палате представителей Конгресса США хотят усилить надзор за Пентагоном после сообщений СМИ о приказе военного министра Пита Хегсета "убить всех" в ходе удара по судну близ Венесуэлы 2 сентября. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

2 сентября госсекретарь Марко Рубио сообщил, что в южной части Карибского бассейна США нанесли удар по судну, на котором якобы перевозились наркотики. Министр утверждал, что судно вышло из Венесуэлы. Газета WP со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет отдал устный приказ "убить всех" в ходе операции. По судну было нанесено два удара, так как двое членов экипажа из 11 выжили после первой атаки.

Председатель комитета по делам вооруженных сил Сената республиканец Роджер Уикер и демократ Джек Рид, также входящий в комитет, заявили, что им известно о сообщениях СМИ о действиях Хегсета. По их словам, комитет направил запросы в Пентагон. "Мы намерены тщательно рассмотреть ситуацию, чтобы установить связанные с ней факты", - говорится в заявлении, которое цитирует WP.

Позже комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей заявил о планах "принять меры силами обеих партий, чтобы получить полный отчет об операции". Комитет намерен "организовать тщательный надзор за военными операциями министерства обороны в Карибском бассейне".

Как пишет газета, Пентагон отказался приглашать юристов для разъяснения юридических обоснований ударов на некоторые закрытые брифинги для законодателей. Министерство не делилось данными разведки и не раскрыло личности убитых в ходе ударов, что вызвало недоумение у конгрессменов, в том числе у республиканцев. По данным газеты, США уже нанесли более 20 ударов по судам в Карибском море и восточной части Тихого океана.