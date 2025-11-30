Каллас считает обоснованным беспокойство по поводу использования активов России

Многие страны говорят, что раньше было легко, потому что позиции ЕС и США совпадали во всем, подчеркнула глава дипломатической службы Евросоюза

МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии по поводу замороженных российских активов, однако считает, что все страны ЕС должны разделить риски подобного решения.

"Мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем", - сказала она в интервью испанской газете El País. Отвечая на вопрос, возможно ли убедить Бельгию в вопросе российских активов, Каллас отметила: "У Бельгии есть законные озабоченности". "Сначала нужно уменьшить риски, а затем разделить бремя этих рисков с согласия всех, - уточнила она. - Это возможно при наличии политической воли".

"Когда я путешествую по миру, многие страны говорят мне, что раньше было легко, потому что [позиции] ЕС и США совпадали во всем, - отметила Каллас. - Это уже не так, и это усложняет вещи".

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы использования замороженных российских активов, в том числе для выдачи кредитов Украине. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

В четверг компания Euroclear предупредила, что использование замороженных активов РФ в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов. Газета The Financial Times в тот же день сообщила, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер направил письмо Еврокомиссии и предупредил, что быстрое изъятие замороженных активов РФ для финансирования Украины разрушит шансы на достижение потенциального мирного соглашения.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.