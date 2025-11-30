Глава МИД Турции: Россия и Украина "более чем когда-либо" готовы заключить мир

Хакан Фидан отметил, что Москва, по всей видимости, "также готова согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях"

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан полагает, что Россия и Украина "более чем когда-либо" готовы к достижению мирного соглашения об урегулировании конфликта.

"После четырех лет войны на истощение стороны более чем когда-либо готовы заключить мир. Они увидели масштаб человеческих страданий и разрушений и осознали пределы своих возможностей", - заявил Фидан в интервью газете Welt am Sonntag. При этом он утверждал, что Россия, по всей видимости, "также готова согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определенных условиях". "Эта позиция доведена до украинской стороны, и мы участвуем в ее реализации в некоторых аспектах", - подчеркнул глава МИД Турции.

В то же время Фидан считает, что обсуждаемое соглашение важно не только для прекращения конфликта на Украине, "но и для создания прочной стабильности для всей Европы". "В этом контексте следует более подробно рассмотреть некоторые статьи соглашения, призванные гарантировать безопасность Европы. Я рассматриваю его как историческую возможность предотвратить дальнейшие нападения", - заявил глава внешнеполитического ведомства Турции.

28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу украинского урегулирования Россия ведет переговоры только с Соединенными Штатами.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Россия "готова зафиксировать", что не собирается нападать на Европу. По его словам, политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью". Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.