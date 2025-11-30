ЦИК Киргизии не зафиксировал нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов

Глава Центризбиркома республики Тынчтык Шайназаров не исключил, что какие-то факты могут повлиять на результаты на отдельных участках

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Киргизии во время проведения досрочных парламентских выборов не зафиксировала нарушений, которые могли бы повлиять на их итоги. Об этом заявил ТАСС глава Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

«Нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов, быть не может», — сказал он. При этом Шайназаров не исключил, что какие-то нарушения могут повлиять на результаты на отдельных участках.

Избирательные участки на территории Киргизии закрылись в 20:00 по местному времени (17:00 мск). По данным ЦИК, за час до окончания голосования явка составила 34,31% (1 473 264 человека).

После закрытия участков Шайназаров сообщил журналистам, что всего в день голосования в ЦИК поступили 67 жалоб на возможные нарушения. Среди них были сообщения о возможных нарушениях агитационной кампании, о возможном подкупе избирателей, оскорблениях чести и достоинства кандидатов и другие. По словам Шайназарова, ЦИК даст оценку каждому факту.

Сразу после закрытия участков на центральный сервер ЦИК начали поступать предварительные данные об итогах голосования. Официальные результаты будут подведены после ручного подсчета протоколов, а окончательные итоги должны быть объявлены до 15 декабря.

Выборы в Киргизии

Особенностью этих выборов стало то, что они проходят по новым правилам — теперь парламент формируется по мажоритарной системе. В стране образованы 30 округов, от каждого из которых избираются по три депутата. Всего на 90 мест в парламенте претендуют 460 кандидатов.

В этот раз выборы проводятся досрочно. По конституции очередные выборы в Жогорку кенеш должны были состояться в ноябре 2026 года, а спустя всего полтора месяца — президентские. Чтобы развести по времени эти события, депутаты предыдущего созыва 25 сентября приняли решение о самороспуске, после чего была назначена дата новых выборов.