Рубио: США хотят, чтобы урегулирование на Украине дало ей гарантии суверенитета

Госсекретарь США выразил надежду на дальнейший прогресс по этому вопросу

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что по итогам урегулирования конфликта на Украине должны быть выработаны гарантии ее суверенитета и независимости. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в начале встречи с украинской делегацией в американском штате Флорида, трансляцию вел телеканал Fox News.

"Я думаю, мы продолжим очень важную работу, опираясь не только на прогресс, достигнутый нами в Женеве (на консультациях 23 ноября США и Украины в Женеве - прим. ТАСС), но и на прогресс, достигнутый в течение недели", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. "Цель, безусловно, состоит не только в прекращении войны. Это, безусловно, ключевой и базовый момент", - добавил Рубио.

Как он пояснил, США хотят, чтобы при прекращении конфликта "был создан механизм и обеспечена возможность того, чтобы она [Украина] была независимой и суверенной, никогда больше не находилась в состоянии войны и обеспечила невероятное процветание для своего населения". По его словам, "это не будет обеспечено одним лишь прекращением" конфликта. "Мы ожидаем, что сегодня будет достигнут дальнейший прогресс", - добавил Рубио, говоря о работе над американским планом урегулирования на Украине.

Как сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источник из числа должностных лиц США, вашингтонская администрация на консультациях с украинской делегацией во Флориде рассчитывает решить спорные вопросы, касающиеся территорий и гарантий безопасности для Киева. При этом газета Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников пишет, что самые трудные пункты американского мирного плана по Украине "отложены для решения" президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. "К таким вопросам, по словам украинских чиновников, относятся территориальный вопрос, гарантии безопасности и формулировки, касающиеся стремления Украины вступить в НАТО", - утверждает издание.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство США, в упомянутых консультациях во Флориде с американской стороны, помимо Рубио, принимают участие спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

План США

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по урегулированию конфликта на Украине был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов в плане было сокращено до 22.

По словам Трампа, Уиткофф, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия-1", Путин примет Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего госвизита в Индию.