Рубио заявил, что переговоры по Украине были продуктивными

Американский госсекретарь отметил, что остается много работы для достижения результата

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Раунд переговоров между делегациями США и Украины во Флориде был продуктивным, однако остается довольно много работы для достижения итогового результата. Об этом заявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио. Трансляция велась на телеканале Fox News.

"Остается очень много работы, но сегодня была весьма продуктивная и полезная сессия [переговоров], полагаю, что был достигнут дополнительный прогресс", - сказал он.

По словам Рубио, США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию. "Мы продолжаем быть реалистами относительно того, насколько это тяжело, однако мы оптимистично настроены, учитывая достижение прогресса", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщал Госдепартамент, в консультациях во Флориде с американской стороны, помимо Рубио, участвовали спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.