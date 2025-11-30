Рубио: США хорошо понимают суть позиции РФ по Украине

Госсекретарь отметил, что есть и другая сторона, "которая также должна стать частью уравнения"

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена продолжить обсуждение с Россией американского плана урегулирования на Украине, Вашингтон считает, что хорошо понимает, какова позиция Москвы по этому вопросу. С таким заявлением выступил перед журналистами госсекретарь США Марко Рубио по итогам консультаций с украинской делегацией в штате Флорида. Трансляцию вел телеканал Fox News.

"Предстоит еще много работы, - отметил он, говоря о работе над американским мирным планом. - Это деликатные вопросы, это сложно. Есть много меняющихся элементов, и, очевидно, есть другая сторона, которая также должна стать частью уравнения".

"И это будет продолжено позднее на текущей неделе, когда господин [спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен] Уиткофф отправится в Москву, - добавил Рубио, имея в виду работу над планом. - Хотя мы также поддерживали контакты в той или иной форме с российской стороной. У нас есть довольно хорошее представление и об их позиции".

В консультациях во Флориде с американской стороны, помимо Рубио, принимали участие Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по урегулированию конфликта на Украине был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

По словам Трампа, Уиткофф, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия-1", Путин примет Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего госвизита в Индию.