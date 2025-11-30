Рубио: консультации США и Украины касаются долгосрочных вопросов безопасности

Американский госсекретарь также заявил, что администрация США хочет, чтобы Украина "не просто была восстановлена", а стала "еще более сильной и процветающей, чем когда-либо"

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Консультации между представителями США и Украины касаются не только прекращения конфликта, но и долгосрочных вопросов в сфере экономики и безопасности. Об этом заявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио по итогам встречи с украинской делегацией в штате Флорида. Трансляцию вел телеканал Fox News.

"Речь идет не только о прекращении войны", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства. "Мы также хотим помочь Украине навсегда обеспечить безопасность", - утверждал он. "И, что столь же важно, мы хотим, чтобы там началась новая эпоха настоящего процветания", - заверил Рубио. По его версии, вашингтонская администрация хочет, чтобы Украина "не просто была восстановлена", а стала "еще более сильной и процветающей, чем когда-либо".

Госсекретарь добавил, что двусторонние консультации носят "всеобъемлющий характер". "Речь идет не только о прекращении боевых действий. Речь также идет об условиях обеспечения долгосрочного процветания Украины", - утверждал он. "Я думаю, мы продвинулись в этом сегодня", - отметил глава дипведомства.

В упомянутых консультациях во Флориде с американской стороны, помимо Рубио, принимали участие спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

По словам Трампа, Уиткофф, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия-1", Путин примет Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего госвизита в Индию.