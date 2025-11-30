Трамп: ситуация с коррупцией на Украине представляет проблему
21:40
обновлено 21:49
ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Положение дел с коррупцией на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
"У Украины есть сложные проблемы, - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения. - У них есть ситуация с коррупцией, это определенно не помогает".