Трамп: ситуация с коррупцией на Украине представляет проблему

Это не способствует мирному урегулированию, подчеркнул президент США

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Положение дел с коррупцией на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"У Украины есть сложные проблемы, - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения. - У них есть ситуация с коррупцией, это определенно не помогает".