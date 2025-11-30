Трамп: переговоры с Украиной по новому плану урегулирования идут хорошо
ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями властей в Киеве относительно мирного урегулирования конфликта на Украине идут хорошо.
"Они проходят хорошо, - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения. - Есть неплохие шансы заключить сделку".