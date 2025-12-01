Bloomberg: Индия обсудит с РФ поставки истребителей Су-57 и системы ПРО С-500

Потенциальное соглашение с Москвой может осложнить договоренности Нью-Дели с Вашингтоном, отметило агентство

Редакция сайта ТАСС

Су-57 © Сергей Бобылев/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Индия в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели планирует начать переговоры о новых оборонных соглашениях, в частности о закупке российских истребителей и новейшей системы противоракетной обороны. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

По словам источников, обсуждение намечено даже при том, что "администрация президента США Дональда Трампа стремится сократить военное взаимодействие между Нью-Дели и Москвой". "Индия и Россия, отношения которых имеют статус особого и привилегированного стратегического партнерства, намерены обсудить возможную поставку истребителей пятого поколения Су-57, а также перспективы приобретения модернизированной версии системы ПРО С-500", - указал Bloomberg.

Агентство также отметило, что "потенциальное соглашение между Индией и Россией может осложнить заключение торговых договоренностей Нью-Дели с США, которые традиционно выступают против расширения индийского оборонного сотрудничества с Москвой и выражают обеспокоенность закупками российского вооружения".

28 ноября замминистра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх сообщил, что Нью-Дели может обсудить поставку дополнительных российских зенитно-ракетных комплексов С-400 во время государственного визита 4-5 декабря в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина. По его словам, "обсуждение этого вопроса не исключается, но не стоит ожидать каких-либо заявлений по этому поводу". Он отметил, что на переговорах с российским лидером будут рассматриваться более широкие аспекты сотрудничества в области обороны. Сингх напомнил, что у Индии "есть крупная оборонная программа с Россией".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России посетит Индию с госвизитом 4-5 декабря. Визит имеет важное значение, поскольку дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы, подчеркнули в Кремле.