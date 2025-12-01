WSJ: Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву 1 декабря

Спецпосланник президента США и зять американского лидера приедут, чтобы продолжить переговоры по урегулированию украинского кризиса

Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Joe Raedle/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в 1 декабря в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ).

Во Флориде 30 ноября прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос. Гарантии безопасности для Киева также затрагивались в ходе дискуссий, однако, как указывает издание, эта тема осталась открытой.

Ранее Трамп подтвердил, что его спецпосланник Уиткофф в течение недели посетит Россию. "В какой-то момент на будущей неделе", - отметил американский лидер, говоря о сроках поездки Уиткоффа. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия-1", Путин примет Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего госвизита в Индию.

В консультациях во Флориде со стороны США, помимо Уиткоффа и Кушнера, принимал участие госсекретарь Марко Рубио. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель главы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.