Axios: консультации США и Украины касались территориальных вопросов

Как отмечает портал, "США хотят, чтобы Украина уступила территорию" ради договоренностей

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Консультации между представителями США и Украины, состоявшиеся 30 ноября в штате Флорида, были трудными и касались в основном территориальных вопросов. Об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников из числа украинских чиновников, переговоры были "трудными" и "напряженными", но в то же время якобы продуктивными. Как уточняется в публикации, на консультациях "внимание было сосредоточено на том, где будет фактическая граница с Россией, в соответствии с мирными договоренностями".

По словам источников, основная часть встречи была посвящена обсуждению вопросов, касающихся "контроля над территорией".

В упомянутых консультациях во Флориде с американской стороны принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Трамп в воскресенье, комментируя итоги этой встречи, заявил, что есть "хорошие шансы" на достижение договоренностей относительно урегулирования конфликта на Украине.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

По словам Трампа, Уиткофф, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия-1", президент России примет Уиткоффа до 4-5 декабря, до начала своего госвизита в Индию. По утверждению Axios, Уиткофф встретится с президентом России 2 декабря.